В России резко выросло число зарядных станций

Власти запустили программы субсидирования установки зарядок и ввели субсидии на покупку «батарейных» машин. С тех пор число только быстрых ЭЗС выросло на треть. Однако, как пишет «Коммерсантъ», инвесторы жалуются на дороговизну подключения к сетям, а также на слишком скромное число самих электромобилей.

Фото: motor.ru motor.ru

В прошлом году в России ввели в эксплуатацию 439 быстрых зарядных станций для электрокаров в 12 регионах. Они появились в Московской, Ленинградской и Нижегородской областях, а также в Крыму. В нынешнем число ЭЗС, установленных по программе проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», планируют увеличить до 872 штук.

Видео дня

Субсидия на установку ЭЗС составляет 60 процентов от цены станции, но не должна превышать 1,86 миллиона рублей. Также государство компенсирует 30 процентов стоимости присоединения к электросетям, но не более 900 тысяч рублей.

Общее количество зарядок в России, включая домашние, на сегодняшний день составляет около 7,5 тысячи. При этом общественных среди них меньшинство. Быстрых ЭЗС — 1,2 тысячи, и их число растет быстрее количества электромобилей. Согласно принятой в 2021 году концепции развития электротранспорта, к 2030 году в России на него должно приходиться 15 процентов рынка.

Пока же в стране насчитывается только 20,7 тысячи таких машин по данным «Автостата» и 24 тысячи по данным Минэкономики. В министерстве также отмечают, что электрокаров в прошлом году стало на 42 процента больше.

Однако развитие ЭЗС и должно опережать темы роста числа самих машин, говорят эксперты. Более того, в мире пока нет ни одной компании-оператора ЭЗС, которые вышли на окупаемость: даже в странах, где электрокары давно популярны, это произойдет через только несколько лет. Учитывая то, что для быстрой окупаемости зарядка должна быть занята 30 процентов времени, в РФ необходим кратный рост числа электрокаров, достижимый, к примеру, при «озеленении» автопарков такси и каршеринга.