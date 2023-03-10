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1 час назад

Автомобильная марка Jetour готовится к выходу на российский рынок

Российская Газета

"Российская газета" обнаружила, что в Сети появился официальный русскоязычный сайт марки Jetour - китайский автомобильный бренд готовится к выходу на российский рынок.

В модельном ряду Jetour пока указаны два кроссовера - это Dashing и X90 Plus. Цены на машины не объявлены, но есть все характеристики SUV (вплоть до двигателей).

В разделе "дилеры" пока пусто, хотя присутствует возможность подать заявку на сотрудничество с новым брендом. В новостях только одна запись - о дебюте Dashing в Саудовской Аравии. В "обзоре бренда" написано, что "Jetour - это совершенно новый автомобильный бренд, разработанный холдингом Chery в ответ на тенденции развития рынка и изменения потребительского спроса".

"Пейзажи вдоль дороги - прекрасный подарок, который дает нам путешествие. Jetour - это удобное средство передвижения, которое подчеркивает индивидуальность современных молодых людей", - говорится на сайте бренда.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Jetour планирует продать полмиллиона автомобилей, а к 2026 году объем должен вырасти до миллиона машин.

Марка не так давно обновила логотип, который напоминает иероглиф "син", у которого множество значений: они касаются семьи, развития, дальнейшего роста, движения вперед, что перекликается с изначальным смыслом названия Jetour - путешествие.

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На экспорт в 2023 году придется примерно 200 тысяч авто, рассчитывают в Jetour.

Салон

Пресс-служба Jetour

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Пресс-служба Jetour
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