Dongfeng в Китае показал новый кроссовер Aeolus Haohan

Автопроизводитель Dongfeng обнародовал официальные изображения нового кроссовера Aeolus Haohan. Автомобиль, ориентированный на молодежную аудиторию, получит гибридную силовую установку. Об этом сообщает Autohome.
Незадолго до этого события патентные изображения нового автомобиля появились в базе данных Минпрома КНР. Модульная платформа DSMA 2.0, лежащая в основе машины, позволяет устанавливать широкий набор силовых установок - бензиновых, гибридных и электрических. Однако пока известно, что автомобиль получит турбомотор 1.5 мощностью 204 л.с. Впоследствии гамма силовых агрегатов будет расширена.
При длине 4650 мм и колесной базе 2775 мм кроссовер близок по габаритам к Kia Sportage нынешнего поколения. Для того, чтобы подчеркнуть спортивный характер модели, новый Aeolus получил четыре патрубка выхлопной системы. Интерьер кроссовера пока не рассекречен.
Ранее стало известно, что Mitsubishi в ближайшие пять лет собирается выпустить 16 новых моделей.