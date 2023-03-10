Dongfeng в Китае показал новый кроссовер Aeolus Haohan

Автопроизводитель Dongfeng обнародовал официальные изображения нового кроссовера Aeolus Haohan. Автомобиль, ориентированный на молодежную аудиторию, получит гибридную силовую установку. Об этом сообщает Autohome.

Фото: Dongfeng Dongfeng

Незадолго до этого события патентные изображения нового автомобиля появились в базе данных Минпрома КНР. Модульная платформа DSMA 2.0, лежащая в основе машины, позволяет устанавливать широкий набор силовых установок - бензиновых, гибридных и электрических. Однако пока известно, что автомобиль получит турбомотор 1.5 мощностью 204 л.с. Впоследствии гамма силовых агрегатов будет расширена.

При длине 4650 мм и колесной базе 2775 мм кроссовер близок по габаритам к Kia Sportage нынешнего поколения. Для того, чтобы подчеркнуть спортивный характер модели, новый Aeolus получил четыре патрубка выхлопной системы. Интерьер кроссовера пока не рассекречен.