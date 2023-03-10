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53 минуты назад

Dongfeng в Китае показал новый кроссовер Aeolus Haohan

Газета.Ruиещё 1

Автопроизводитель Dongfeng обнародовал официальные изображения нового кроссовера Aeolus Haohan. Автомобиль, ориентированный на молодежную аудиторию, получит гибридную силовую установку. Об этом сообщает Autohome.

Dongfeng в Китае показал новый кроссовер Aeolus Haohan
Фото: DongfengDongfeng

Незадолго до этого события патентные изображения нового автомобиля появились в базе данных Минпрома КНР. Модульная платформа DSMA 2.0, лежащая в основе машины, позволяет устанавливать широкий набор силовых установок - бензиновых, гибридных и электрических. Однако пока известно, что автомобиль получит турбомотор 1.5 мощностью 204 л.с. Впоследствии гамма силовых агрегатов будет расширена.

При длине 4650 мм и колесной базе 2775 мм кроссовер близок по габаритам к Kia Sportage нынешнего поколения. Для того, чтобы подчеркнуть спортивный характер модели, новый Aeolus получил четыре патрубка выхлопной системы. Интерьер кроссовера пока не рассекречен.

Ранее стало известно, что Mitsubishi в ближайшие пять лет собирается выпустить 16 новых моделей.

Автоновости,Kia Sportage,Kia,Mitsubishi,
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