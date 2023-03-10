В России подешевели новые кроссоверы Chevrolet Groove

Дилеры начали снижать стоимость кроссоверов Chevrolet Groove, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта. Об этом сообщил портал Autonews.

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По данным издания, сейчас дилеры предлагают кроссовер Chevrolet Groove с двигателем рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил, в вариатором и передним приводом за 1 890 000 рублей. Ранее такой же автомобиль продавали за 2 640 000 рублей. В средних комплектации машины подешевели на 250 000 — 400 000 рублей. Что касается топовых версий кроссоверов Chevrolet Groove, то они остались без изменений. Они по-прежнему стоят 2,5-2,9 млн рублей.

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Кроссовер Chevrolet Groove представляет собой китайскую модель Baojun 510. Автомобиль был разработан и впускается совместным предприятием SAIC-GM-Wuling. На рынке Baojun 510 появился впервые в 2016 году. В 2020 году на его основе был построен Chevrolet Groove, который получил другую решетку радиатора, другие логотипы и темные материалы в отделке салона.

Южный автомобиль