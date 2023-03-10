КамАЗ пообещал выпустить новый «маленький» автобус

Нефтекамский автозавод, который входит в состав КамАЗа, поделился планами на будущее. Среди новых моделей, производство которых должно начаться в 2023 году, есть новый автобус КамАЗ-4290.

Сейчас в Нефтекамске делают только большие автобусы семейства НефАЗ-5299 и электробусы КамАЗ-6282. А с перспективной моделью КамАЗ-4290 (на заглавной иллюстрации) предприятие выйдет в новый для себя сегмент автобусов среднего класса.

Будущую новинку пока не показывали на выставках, но сайт Wroom.ru выяснил некоторые подробности о модели. Автобус КамАЗ-4290 имеет низкий пол в большей части салона, две двери и независимую пневмоподвеску всех колёс.

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Модель оснастят четырёхцилиндровым турбомотором КамАЗ-645 объёмом 4,5 литра и мощностью около 200 л. с. Это локализованный и переименованный Cummins ISB — после введения санкций завод адаптировал конструкцию и стал выпускать двигатели под своей маркой. Коробка передач — шестиступенчатый автомат.

Автобус КамАЗ-4290 планируется делать с моторами, работающими на дизтопливе или на сжатом метане. Паспортная вместимость зависит от типа двигателя: дизельная версия рассчитана на 70 пассажиров, а газовая — на 60 пассажиров. Число сидений в салоне — 25, независимо от версии.