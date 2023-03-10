Самым популярным автомобилем в Москве стал китайский Geely Coolray

Китайский кроссовер Geely Coolray стал любимым автомобилем москвичей в 2023 году.

Фото: © Geely © Geely

Как сообщает «Автостат», с начала года в столице реализовали 13,5 тысячи новых легковых автомобилей, и на первое место по объемам продаж вырвался Coolray. За январь и февраль эта модель разошлась в количестве 1346 экземпляров, что в 9,1 раза превосходит прошлогодний результат за тот же период. Также стоит отметить, что Geely Coolray возглавляет рейтинг столичных бестселлеров третий месяц подряд, с декабря 2022-го.

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На сегодняшний день у Geely насчитывается 148 дилерских центров, 15 из которых находятся в Москве и Московской области. Помимо Coolray, рекомендованные цены на который стартуют с отметки 2 299 990 рублей (с учетом скидок – от 1 879 990 рублей), марка представлена кроссовером Atlas Pro (от 2 758 990 рублей) и кросс-купе Tugella (от 3 999 990 рублей). А в апреле модельная линейка пополнится флагманским полноприводным кроссовером Geely Monjaro, который уже начали отгружать в автосалоны. Официальные цены на эту модель пока не обнародованы.

В рейтинге самых продаваемых автомобилей в Москве присутствуют и другие китайские автомобили, включая упомянутый Atlas Pro. Так, следом за Geely Coolray на втором месте находится Haval Jolion (868 шт.; рост продаж в 2,3 раза), а третью строчку занимает Chery Tiggo 7 Pro (828 шт.; рост в 2,8 раза). На четвертой позиции разместилась отечественная Lada Granta (698 шт.; рост в 3,9 раза), а замыкает пятерку лидеров Geely Atlas Pro (516 шт.; рост в 4 раза).

Во второй половине списка места распределены следующим образом: на шестом – Chery Tiggo 4 (447 шт.; рост в 4,7 раза), на седьмом – Omoda C5 (413 шт.), на восьмом – Chery Tiggo 8 PRO Max (340 шт.), на девятом – Haval F7 (330 шт.; +42%), а замыкает рейтинг Exeed TXL (282 шт.; рост в 2,9 раза).