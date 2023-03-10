Страховщики назвали самые крупные выплаты по КАСКО в прошлом году. Самый большой ущерб, который пришлось им оплатить, составил 17,4 миллиона рублей.

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Эта выплата, которая была произведена в подмосковном Пушкино, не за легковой автомобиль. Грузовик Scania загорелся в пути, сообщили в компании "АльфаСтрахование".

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Как пояснили в компании, многие автомобилисты пренебрегают КАСКО, полагая, что риски, при которых может понадобиться страховка, невелики и стоимость полиса не окупается. Однако суммы выплат, произведенных в прошлом году, говорят об обратном.

Вторая по размеру выплата - пострадавшему в ДТП владельцу Porsche Taycan из Санкт-Петербурга. Он получил почти 15,3 миллионов рублей. Чуть меньше - почти 15,2 миллионов - было выплачено за ущерб, причиненный Mercedes-Benz Maybach S-Klasse в Павловском Посаде. Водитель объезжал препятствие и не справился с управлением, что привело к серьезным последствиям.

Следующий клиент, уже из Москвы, стал жертвой угона. С охраняемой стоянки около работы его машину Land Rover Range Rover угнали днем. В итоге потерпевший получил по КАСКО почти 14,4 миллиона рублей. Еще один автомобиль тоже пострадал не от ДТП. Mercedes-Benz GLS-Klasse был припаркован у сервиса для ремонта, ночью по невыясненной причине машина сгорела. Владелец получил 14 миллионов рублей.

Также крупные выплаты производились в Московской области за ДТП с Porsche Cayenne - 11,1 миллионов, Porsche Panamera и BMW X7 в Москве - 10,7 и 10,08 миллионов рублей, соответственно. Угон Genesis GV80 в Санкт-Петербурге обошелся почти 10,3 миллионов. А ДТП с Mercedes-Benz GLS в Воронеже - 10,2 миллионов.

Как сообщает Совкомбанк Страхование в 2022 году крупнейшие выплаты по КАСКО были связаны с полной гибелью автомобилей. "Тотальным" признается автомобиль, стоимость восстановительного ремонта на который составляет 75% от страховой суммы. Доля "тоталей" в общем количестве урегулированных убытков компании по КАСКО определяется на уровне 2%.

Первое место в общем объеме выплат занимают убытки, связанные с ущербом от столкновения с другими машинами - 33%. На втором месте - повреждения от вылетевших из-под колес других ТС предметов - 32%. Третье место - ущерб от наезда на предметы, животных или людей - 16%.

Общий объем выплат Совкомбанк Страхование по КАСКО в 2022 году превысил 2 млрд рублей. Из них в 97% случаев урегулирование осуществлялось в виде восстановительного ремонта.

Как раз накануне компания признала конструктивную гибель автомобиля и выплатила лизинговой компании 6,9 миллионов рублей. Это, конечно не 17 миллионов, но тоде вполне ощутимая сумма.

Авария произошла в Свердловской области. Тягач MAN TGX двигался по трассе по правилам дорожного движения. Внезапно со стороны встречного движения водитель другого автомобиля совершил столкновение с грузовиком. Причина такого маневра - водитель автомобиля не учел скорость движения, метеорологические и дорожные условия.