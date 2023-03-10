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13 минут назад

Porsche возобновляет производство двигателей 55-летней давности

Мария Иванова

Для владельцев классических Porsche 911 70-х годов выпуска есть приятные известия. Компания Porsche объявила о запуске специальной программы, в рамках которой снова начнется производство старых двигателей. Учитывая года выпуска, эта программа поможет оживить большое количество старых автомобилей марки по всему миру.

Porsche возобновляет производство двигателей 55-летней давности
Фото: PorschePorsche

С ранними оппозитными двигателями Porsche была одна проблема – их изготавливали из магния. Это хороший легкий и прочный сплав, но у него есть одна особенность. Магний со временем стареет и становится хрупким, что приводит к трещинам в двигателях, что делает их непригодными для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим, компания Porsche решила показать, что верна своим принципам качества и поддержки владельцев и объявила о выпуске новых двигателей для автомобилей с 1968 до 1976 годов выпуска.

Porsche

Новые двигатели будут полностью повторять старые, что должно упростить процедуру замены ДВС в автомобиле. Говорят, самая большая проблема была в нахождении все точных чертежей двигателей тех лет, чтобы полностью их воспроизвести. Чертежи были уже в нечитаемом состоянии и информацию пришлось собирать по крупинкам, но затея увенчалась успехом. Все «старые» новые двигатели будут производиться по современным технологиям, что должно предотвратить повторение ситуации с устареванием сплава. Стоимость такого двигателя на текущий момент неизвестна.

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