Porsche возобновляет производство двигателей 55-летней давности

Для владельцев классических Porsche 911 70-х годов выпуска есть приятные известия. Компания Porsche объявила о запуске специальной программы, в рамках которой снова начнется производство старых двигателей. Учитывая года выпуска, эта программа поможет оживить большое количество старых автомобилей марки по всему миру.

Фото: Porsche Porsche

С ранними оппозитными двигателями Porsche была одна проблема – их изготавливали из магния. Это хороший легкий и прочный сплав, но у него есть одна особенность. Магний со временем стареет и становится хрупким, что приводит к трещинам в двигателях, что делает их непригодными для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим, компания Porsche решила показать, что верна своим принципам качества и поддержки владельцев и объявила о выпуске новых двигателей для автомобилей с 1968 до 1976 годов выпуска.

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