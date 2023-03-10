BMW объявила конкурс на лучшую идею игры для автомобиля

Концерн BMW запускает конкурс для разработчиков компьютерных игр. Участники должны предложить игру, которую можно использовать в машине, при этом она должна работать через штатную медиасистему. Об этом пишет Auto.ru.

Условий немного. Игра должна быть интересной и рассчитанной на широкую аудиторию. Она должна транслироваться на дисплей передней панели, а управлять ею можно со смартфона. Предложение можно отправить до 8 июня. Победителю полностью профинансируют реализацию его идеи.

В июле будут названы четыре финалиста, которые получат по $5 тысяч, чтобы создать прототип. Победителя назовут 6 ноября. В качестве приза он получит полное финансирование своего проекта. В дальнейшем игра будет встроена в мультимедийную систему BMW.