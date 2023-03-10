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9 минут назад

BMW объявила конкурс на лучшую идею игры для автомобиля

Елена Прошина

Концерн BMW запускает конкурс для разработчиков компьютерных игр. Участники должны предложить игру, которую можно использовать в машине, при этом она должна работать через штатную медиасистему. Об этом пишет Auto.ru.

BMW объявила конкурс на лучшую идею игры для автомобиля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Условий немного. Игра должна быть интересной и рассчитанной на широкую аудиторию. Она должна транслироваться на дисплей передней панели, а управлять ею можно со смартфона. Предложение можно отправить до 8 июня. Победителю полностью профинансируют реализацию его идеи.

В июле будут названы четыре финалиста, которые получат по $5 тысяч, чтобы создать прототип. Победителя назовут 6 ноября. В качестве приза он получит полное финансирование своего проекта. В дальнейшем игра будет встроена в мультимедийную систему BMW.

Ранее сообщалось, что новая версия операционной системы Android уже этой осенью появится в автомобилях BMW. В некоторых моделях ОС будет доступна уже летом.

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