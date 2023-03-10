Hyundai намерен в течение месяца сообщить о судьбе российского завода

Корейский автопроизводитель Hyundai заверил, что о дальнейшей судьбе своего российского завода проинформирует в течение месяца. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости» Александр Гальперин/РИА «Новости»

В нем утверждается, что Hyundai прорабатывает различные сценарии.

До этого СМИ Южной Кореи сообщали, что Hyundai ведет переговоры с казахстанской компанией о продаже своего российского завода.

В прошлом месяце в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурге заявили, что в текущий период ведутся переговоры с компанией из Казахстана по поводу приобретения российского завода Hyundai.

Издание «Авторевю» ранее проинформировало о том, что кроссовер Hyundai Kona второго поколения был официально представлен в Южной Корее. В стране можно будет приобрести бензиновые и гибридные версии, а также электрический вариант машины.