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1 час назад

Сколько сейчас стоят китайские автомобили у дилеров в России

Car.ruиещё 1

Китайские автомобили продолжают набирать популярность в России. Эксперты поделились последними сведениями о ценообразовании в данном сегменте.

Сколько сейчас стоят китайские автомобили у дилеров в России
Фото: ТАССТАСС

С наступлением весны в сегменте китайских автомобилей в России не произошло повышение цен. Кроме того, многие дилеры предоставляют клиентам специальные условия и скидки. Самым популярным китайским брендом в РФ считается Geely. В его модельной линейке представлено много автомобилей, которые попадают в ТОП по продажам.

Geely Coolray у производителя оценивается в 2 114 990 рублей. В автоцентрах стоимость составляет 2 115 000 рублей. Кроме того, последние готовы скинуть с цены 50 000 рублей, если клиент согласится оформить договор "прямо сейчас". Стоимость Tugella начинается от 3 999 990 рублей. В дилерских центрах прайс от 3 720 000 рублей. В автосалоне клиентам предлагают подарок - комплект резины или топливную карту.

Еще один популярный бренд из КНР - Chery. Tiggo 4 оценивается в 1 999 990 рублей, а у дилеров - в 2 100 000 рублей. Последний предлагает покупателям скидку в размере 100 000 рублей. Модель Tiggo 7 Pro стоит в базовом исполнении 2 649 900 рублей по официальному прайсу. В автосалонах в России такой автомобиль можно взять по цене от 2 600 000 рублей.

Haval Jolion - еще одна популярная модель в России. В базовой комплектации она оценивается в 1 799 000 рублей. Крупный автодилер в Москве предлагает паркетник за 2 020 000 рублей. Размер скидки на машину составляет 100 000 рублей. Haval F7 в базе стоит 2 299 000 рублей. Напомним, что паркетник оснащается мотором на 1.5 литра и передним приводом. В автоцентрах Москвы версии Comfort нет на складах, но менеджеры предлагают альтернативу - купе-кросс F7x за 2 379 000 рублей. Официальная цена такой модели равна 2 349 000 рублей.

Автоновости,Chery,Geely,
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