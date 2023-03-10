Chery выпустит спортивную версию седана Arrizo 8

Автоконцерн Chery готовит спортивную модификацию среднеразмерного седана Arrizo 8. Первая информация о новинке появилась в базе министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Фото: ©JustCARS / Youtube ©JustCARS / Youtube

Седан Arrizo 8 выпускается с августа 2022 года. Габариты автомобиля – 4780 х 1843 х 1469 мм, колесная база – 2790 мм. До недавних пор автомобиль был доступен с единственным вариантом силовой установки – 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Теперь же китайские технические специалисты подготовили ощутимо более мощную модификацию, которую назвали Arrizo 8 GT.

Такой автомобиль будут оснащать двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 254 л.с., максимальный крутящий момент достигает 390 Н·м. Этот же мотор устанавливается на китайскую версию кроссовера Tiggo 8 Pro Max, поставляемого и в нашу страну, но для России мотор был дефорсирован до 197 л.с., чтобы попадать под более выгодную ставку транспортного налога.

Как указано в регистрационных документах китайского минпрома, Arrizo 8 GT сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 6 секунд, максимальная скорость составит 215 км/ч. Коробка передач, по информации издания, возможна только одна: 7-ступенчатый преселективный "робот" с двойным сцеплением.

Как пишут "Китайские автомобили", кроме шильдиков GT на крышке багажника новая версия седана внешне отличается бронзовыми элементами декора и сдвоенными патрубками выхлопной системы.