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1 час назад

Стали известны реальные цены на Lada Granta после подорожания

Motor.ru

Российские дилеры раскрыли реальные цены на новую Lada Granta после подорожания.

Стали известны реальные цены на новую Lada Granta после подорожания
Фото: © Lada© Lada

Первого марта АвтоВАЗ скорректировал стоимость своего модельного ряда. Согласно официальным прайс-листам, рекомендованные цены на бюджетный седан варьируются от 678 300 до 835 000 рублей. Однако в автосалонах Владимирской, Ивановской, Московской и Нижегородской областей минимальная стоимость автомобиля существенно отличается. При этом почти везде для покупателей доступны машины в черном и белом кузовах.

На складах российских автосалонов Lada Granta присутствуют в достаточном количестве. При этом в наличии у большинства дилеров есть только автомобили с черным и белым цветами кузова. Стоимость базовых отечественных моделей составляет 720 000 – 730 000 рублей. Приобрести «Гранту» в других оттенках практически невозможно.

У некоторых продавцов все-таки удалось найти штучные экземпляры, окрашенные в красный и синий цвета. Минимальная стоимость подобных моделей уже достигает 730 000 – 740 000 рублей. Кроме того, дилеры сообщили, что на складах по большей части находятся только седаны. Лифтбеков из Тольятти практически не привозят.

Накануне в АвтоВАЗе сообщили, что для Lada Granta стал доступен новый оттенок кузова. Специалисты вернули для модели «ледниковый» цвет «Пантера».

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