Стали известны реальные цены на новую Lada Granta после подорожания

Российские дилеры раскрыли реальные цены на новую Lada Granta после подорожания.

Фото: © Lada © Lada

Первого марта АвтоВАЗ скорректировал стоимость своего модельного ряда. Согласно официальным прайс-листам, рекомендованные цены на бюджетный седан варьируются от 678 300 до 835 000 рублей. Однако в автосалонах Владимирской, Ивановской, Московской и Нижегородской областей минимальная стоимость автомобиля существенно отличается. При этом почти везде для покупателей доступны машины в черном и белом кузовах.

На складах российских автосалонов Lada Granta присутствуют в достаточном количестве. При этом в наличии у большинства дилеров есть только автомобили с черным и белым цветами кузова. Стоимость базовых отечественных моделей составляет 720 000 – 730 000 рублей. Приобрести «Гранту» в других оттенках практически невозможно.

У некоторых продавцов все-таки удалось найти штучные экземпляры, окрашенные в красный и синий цвета. Минимальная стоимость подобных моделей уже достигает 730 000 – 740 000 рублей. Кроме того, дилеры сообщили, что на складах по большей части находятся только седаны. Лифтбеков из Тольятти практически не привозят.