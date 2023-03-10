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1 час назад

Новый Hyundai Sonata получит полный привод. Седан уже тестируют

Российская Газета

Hyundai Sonata - ахиллесова пята в модельном ряду корейского автопроизводителя: седан плохо продаётся, поэтому ему готовят смену поколений. И в новой генерации модель впервые обзаведётся системой полного привода.

Новый Hyundai Sonata получит полный привод
Фото: www.carscoops.comwww.carscoops.com

Эту информацию озвучил портал Carscoops, опубликовавший фото тестового прототипа Sonata. На стекле автомобиля наклеен сопроводительный лист, в котором указана соответствующая информация. В этом нет ничего удивительного, так как Kia K5 уже не сколько лет предлагается с данной опцией, и в Hyundai решили взять её на вооружение.

Полный привод также есть у Toyota Camry - ещё одного конкурента "Сонаты". В отличие от K5 с 4WD новая генерация Sonata будет комплектоваться двигателем объёмом 2,5 литра, в то время как у седана Kia установлен мотор 1,6.

"Шпионы" заглянули в салон Hyundai Sonata. Издалека и сквозь стекло, но уже понятно, что модель получит единую панель приборки и мультимедиа.

www.carscoops.com

Внешность девятого поколения Hyundai Sonata была рассекречена в феврале этого года во время съёмок рекламных материалов.

www.carscoops.com

Упомянутый Kia K5 также год от года утрачивает свои позиции в рейтингах продаж, на что корейцы готовятся ответить обновлением модели. Она также проходит дорожные испытания.

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