Стали известны цены на новую Lada Granta после подорожания

Портал Motor.ru рассказал, что Lada Granta у российских автодилеров продается как минимум за 720 тысяч рублей. При этом рекомендованные «АвтоВАЗом» цены начинаются от 678 300 рублей.

Фото: © Lada © Lada

По данным Motor.ru, за 720 - 730 тысяч рублей в российских салонах можно приобрести авто в черном и белом кузовах. В единичных экземплярах встречаются красные и синие Granta, за них в салонах просят 730 - 740 тысяч рублей.

Дилеры также заявили изданию, что на складах в основном остались седаны, лифтбеков почти нет.

Ранее в «АвтоВАЗе» рассказали, что компания столкнулась с дефицитом краски - из-за этого Lada Granta и другие авто пока можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах.

Дилеры заявляли «Ведомостям», что авто других цветов будут доступны «не ранее марта».

Представитель «АвтоВАЗа» подчеркивал, что компания находится в постоянном контакте с поставщиками красок, чтобы наладить регулярные поставки. Также в компании заверили, что проблемы с краской не влияют на объемы производства и «имеют краткосрочный характер».