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15 минут назад

Названы реальные цены на Lada Granta после подорожания

Мария Иванова

Портал Motor.ru рассказал, что Lada Granta у российских автодилеров продается как минимум за 720 тысяч рублей. При этом рекомендованные «АвтоВАЗом» цены начинаются от 678 300 рублей.

Стали известны цены на новую Lada Granta после подорожания
Фото: © Lada© Lada

По данным Motor.ru, за 720 - 730 тысяч рублей в российских салонах можно приобрести авто в черном и белом кузовах. В единичных экземплярах встречаются красные и синие Granta, за них в салонах просят 730 - 740 тысяч рублей.

Дилеры также заявили изданию, что на складах в основном остались седаны, лифтбеков почти нет.

Ранее в «АвтоВАЗе» рассказали, что компания столкнулась с дефицитом краски - из-за этого Lada Granta и другие авто пока можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах.

Дилеры заявляли «Ведомостям», что авто других цветов будут доступны «не ранее марта».

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Представитель «АвтоВАЗа» подчеркивал, что компания находится в постоянном контакте с поставщиками красок, чтобы наладить регулярные поставки. Также в компании заверили, что проблемы с краской не влияют на объемы производства и «имеют краткосрочный характер».

«Ведомости» отмечали, что нехватка цветов не должна заметно отразиться на спросе: подавляющий объем продаж даже без дефицита приходился на черные и белые машины.

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