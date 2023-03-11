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59 минут назад

Ford лишил новый Mustang опции, которая была обязательной 60 лет

Motor.ruиещё 1

Издание The Drive выяснило: на пони-карах 2024 модельного года не будет AM-радио. Представитель Ford объяснил исчезновение олдскульной функции техническим прогрессом: AM-радио уступает место онлайн-сервисам с потоковой передачей данных, спутниковому и FM-радио. У всех актуальных Ford кроме электропикапа F-150 Lightning приёмники с амплитудной модуляцией есть.

AM-радиоприёмники ставились на Ford Mustang с первого поколения, то есть пони-кар лишится функции с без малого 60-летней историей. Число слушателей станций в AM-диапазоне год от года снижается, так что стремление автопроизводителя избавиться от невостребованного оборудования понятно.

Любопытно, что убирая AM-радио из перечня обязательного оборудования F-150 Lightning, фирма Ford уточняла, дескать, радиочастоты могут мешать работе электрической силовой установки. Однако до нового Mustang электрификация не добралась, так что по всей видимости истинные причины упрощения лежат в экономической плоскости.

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Конфигуратор нового Ford Mustang пока не запущен, но ориентировочные цены уже известны. На первых порах предложат три модификации: базовую с двигателем EcoBoost, «среднюю» GT с атмосферным V8 и «заряженную» Dark Horse.

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