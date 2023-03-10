Реального конкурента Lada Vesta NG от Geely привезли в Россию

Московский дилер разместил объявление о продаже седана Geely Emgrand EC7 прошлого года выпуска в идеальном состоянии и без пробега по РФ. За машину с топовыми опциями, например, кожаным салоном и камерами кругового обзора, продавец просит 2 100 000 рублей.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Emgrand EC7, он же Emgrand 7, - седан с колёсной базой 2650 мм и длиной кузова 4638 мм. По первому параметру "китаец" лишь ненамного превосходит Lada Vesta, у которой 2635 мм, а вот по длине кузова разница достигает уже 228 мм.

Выставленный на продажу "Эмгранд" оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 103 л.с., мотор агрегатируется вариатором.

Emgrand 7 планируют начать выпускать на белорусском заводе "БелДжи", пока же в соседней республике официальные дилеры продают седаны китайской сборки по цене 54 200 белорусских рублей (1 442 000 российских рублей).

Сравнить с ценами на "Весту" пока нельзя, потому что машины АвтоВАЗ не поставляет уже скоро как год, а рестарт сборки модели состоялся всего лишь неделю назад. Тем не менее, по прогнозам опрошенных "РГ" экспертов, цена на новую Lada Vesta NG в России составит 1 250 000 - 1 300 000 рублей.

Можно посмотреть, сколько стоит в Беларуси Renault Logan - от 1 330 000 рублей, что в местной валюте будет чуть больше 50 тысяч. Столько стоит "Логан" с кросс-обвесом, маломощным 82-сильным мотором и МКП.

Ну а следующей официальной новинкой Geely в России станет кроссовер Monjaro, а старте продаж которого будет объявлено в ближайшее время.

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