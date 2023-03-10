В России появились в продаже китайские седаны GAC Trumpchi Empow

Российские дилеры выставили на продажу седаны GAC Trumpchi Empow, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления о продаже таких машин появились в классифайдах.

Фото: GAC GAC

В частности, дилер из Благовещенска предлагает приобрести такой автомобиль, готовый к постановке на учет в России, за 2,6 млн рублей.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. и передним приводом. Среди оснащения седана – адаптивный круиз-контроль, система контроля движения в полосе, автопарковщик, обогрев зеркал. Комбинация приборов и экран медиасистемы у этого автомобиля состоят из двух 10-дюймовых дисплеев, установленных вплотную.

Дилер из Находки оценил GAC Trumpchi Empow с гибридной силовой установкой мощностью 238 л.с. в 3,1 млн рублей. Автомобиль также оснащен автоматической трансмиссией.