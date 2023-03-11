Китайцы показали суперуниверсал, который может покорить Европу

Сертификационный орган Поднебесной поделился фотографиями новой версии Nio ET5 с необычным для внутреннего рынка кузовом. Журналисты уверены, что целевая аудитория суперуниверсала находится в Европе. Компания Nio вышла на европейский рынок в прошлом году, но пока предлагает только кроссоверы, так что грядущее расширение гаммы за счёт пятидверной легковушки логично.

Фото: Минпромторг КНР Минпромторг КНР

Универсал Nio ET5 по максимуму унифицирован с одноимённым электроседаном. По габаритам ET5 занимает нишу между универсалами BMW 3-Series и 5-Series, ведь длина составляет 4,8 метра. Пока анонсирована единственная полноприводная модификация с двухмоторной 490-сильной (700 Нм) установкой.

Nio сертифицировала ET5 с пятью вариантами 19- или 20-дюймовых дисков, с завода можно заказать антихром, красные тормозные суппорты и... тягово-сцепное устройство! Электромобиль способен буксировать прицеп полной массой до 1400 килограммов. Анонсированы три быстросъёмных батареи ёмкостью 75, 100 и 150 киловатт-часов.

Хотя автономность и динамика универсала не подтверждены, можно ожидать разгона с места до 100 километров в час примерно за четыре секунды и запаса хода 560, 710 или 1000 километров по циклу CLTC. Впрочем, характеристики после европейской сертификации могут быть немного иными.