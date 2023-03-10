Mercedes-Benz назвал цену GLC 2023 года и рассказал о всех комплектациях

Самый продаваемый Mercedes-Benz GLC в 2023 году получит рестайлинг и новую цену в 48 250 долларов. Разумеется, это цена за базовую версию, а с дополнительными опциями стоимость будет выше.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Этот компактный внедорожник показал очень высокие продажи в США в количестве более 250 000 за предыдущие пять лет. Для автомобиля такого класса и такой стоимости это крайне высокие показатели. В компании Mercedes-Benz надеются, что обновленный дизайн с новыми опциями привлекут внимание новых покупателей, или же тех, кто захочет сменить имеющийся кузов на рестайлинговый.

Mercedes-Benz

Изначально в продажу поступит только версия GLC 300 с двумя типами привода: задним и полным. Стартовая цена указана за заднеприводную версию, а за полный привод в базе придется отдать уже на две тысячи больше – 50 250 долларов.

Mercedes-Benz

Базовое оснащение уже включает в себя цифровую приборную панель с диагональю 12,3”, экран мультимедии с диагональю 11,9”, Apple CarPlay + Android Auto, беспроводную зарядку для смартфонов, подогрев передних кресел с регулировкой по 16 параметрам и памятью положений, а также зеркала заднего вида с автоматическим затемнением и освещением.

Mercedes-Benz

За дополнительные 2250 долларов можно выбрать пакет с эксклюзивной отделкой салона, которая также включает в себя премиальную аудиосистему Burmester, систему камер кругового обзора и навигацию. Доплатив же 4350 долларов вместо 2250, вы поулчите очень крутую комплектацию, включающую в себя все более простые, а также проекционный дисплей с дополненной реальностью, лазерные фары и шумопоглощающие стекла для дополнительного комфорта.

Mercedes-Benz