Стали известны характеристики нового дизеля ГАЗ

Новый дизель для ГАЗелей завод пустил в производство еще в прошлом году, но до сих пор точные его показатели не раскрывались.

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Сборка отечественная, но разработка не наша: по факту новый газовский дизель — это китайский Foton 2.5, известный также под маркой Aucan. Мотор разработан центром Foton R&D в Штутгарте при участии инжиниринговых компаний FEV и Ricardo.

Как бы там ни было, а мотор интересный. Он имеет непосредственный впрыск common rail — и сообщается, что заявленный удельный расход топлива на 10% ниже, чем у конкурентов.

Также теперь известен паспортный ресурс нового мотора — 700 тысяч километров. В российской версии мотор отвечает нормам Евро-2.