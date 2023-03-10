Стали известны характеристики нового дизеля ГАЗ

Новый дизель для ГАЗелей завод пустил в производство еще в прошлом году, но до сих пор точные его показатели не раскрывались.
Сборка отечественная, но разработка не наша: по факту новый газовский дизель — это китайский Foton 2.5, известный также под маркой Aucan. Мотор разработан центром Foton R&D в Штутгарте при участии инжиниринговых компаний FEV и Ricardo.
Как бы там ни было, а мотор интересный. Он имеет непосредственный впрыск common rail — и сообщается, что заявленный удельный расход топлива на 10% ниже, чем у конкурентов.
Также теперь известен паспортный ресурс нового мотора — 700 тысяч километров. В российской версии мотор отвечает нормам Евро-2.
Ну и главные показатели — они разнятся, потому что у мотора две версии: мощностью 150 л.с., крутящий момент 330 Нм (для версии G21A) или 420 Нм в варианте G21C.