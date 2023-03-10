Ford прекращает выпуск S-Max и Galaxy и увольняет работников завода в Испании

В связи с переформатированием бизнеса в Европе Ford сократит 1,1 тыс. работников завода в Валенсии на востоке Испании и завершит выпуск минивэнов S-Max и Galaxy, сообщает Automotive News Europe.

«Ford будет конструктивно работать со своими партнерами по профсоюзу, чтобы уменьшить влияние увольнений на сотрудников, их семьи и местное сообщество», — приводит издание слова представителя Ford.

Увольнения персонала потребовались в связи с тем, что в апреле Ford прекращает производство на заводе в Валенсии минивэнов S-Max и Galaxy и в дальнейшем сконцентрируется на кроссоверах и электромобилях. Ранее на том же заводе перестали выпускать Ford Mondeo.