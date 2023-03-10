Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Бензин и дизель в РФ подешевели

Елена Прошина

Цена дизельного топлива и бензина в России в феврале снизилась по сравнению с январем на 0,7% и 0,1% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Бензин и дизель в России подешевели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,1%, дизельное топливо — на 0,7%, бензин автомобильный — на 0,1%», — говорится в сообщении.

При этом за период с 27 февраля по 6 марта средняя стоимость бензина осталась неизменной — 50,86 рублей за литр. В частности, на прежнем уровне остался Аи-92 — 47,12 рублей, Аи-95 подешевел на одну копейку до 51,38 рубля, а Аи-98 наоборот подорожал на одну копейку, став стоить 61,59 рубль. Самое большое снижение показало дизельное топливо, цена которого за неделю упала на 14 копеек до 58,4 рублей за литр.

Мишустин: Годовая инфляция в 2022 году составила менее 12%

Больше всего бензин за неделю подешевел в Магаданской области — на 0,8%. Самое большое подорожание цен на топливо зафиксировали в Кировской области — на 0,8%.

Автоновости,Росстат,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий