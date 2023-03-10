Бензин и дизель в России подешевели

Цена дизельного топлива и бензина в России в феврале снизилась по сравнению с январем на 0,7% и 0,1% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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«Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,1%, дизельное топливо — на 0,7%, бензин автомобильный — на 0,1%», — говорится в сообщении.

При этом за период с 27 февраля по 6 марта средняя стоимость бензина осталась неизменной — 50,86 рублей за литр. В частности, на прежнем уровне остался Аи-92 — 47,12 рублей, Аи-95 подешевел на одну копейку до 51,38 рубля, а Аи-98 наоборот подорожал на одну копейку, став стоить 61,59 рубль. Самое большое снижение показало дизельное топливо, цена которого за неделю упала на 14 копеек до 58,4 рублей за литр.