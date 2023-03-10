Бензин и дизель в России подешевели

Цена дизельного топлива и бензина в России в феврале снизилась по сравнению с январем на 0,7% и 0,1% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,1%, дизельное топливо — на 0,7%, бензин автомобильный — на 0,1%», — говорится в сообщении.
При этом за период с 27 февраля по 6 марта средняя стоимость бензина осталась неизменной — 50,86 рублей за литр. В частности, на прежнем уровне остался Аи-92 — 47,12 рублей, Аи-95 подешевел на одну копейку до 51,38 рубля, а Аи-98 наоборот подорожал на одну копейку, став стоить 61,59 рубль. Самое большое снижение показало дизельное топливо, цена которого за неделю упала на 14 копеек до 58,4 рублей за литр.
Больше всего бензин за неделю подешевел в Магаданской области — на 0,8%. Самое большое подорожание цен на топливо зафиксировали в Кировской области — на 0,8%.