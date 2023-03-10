Tesla вернула на электромобили круглый руль

Автоконцерн Tesla вернул на свои машины Model S и Model X круглый руль. Об этом сообщает «Авторевю».

Фото: tesla tesla

В издании напомнили, что Model S и Model X на рынке уже 11 и 8 лет соответственно. В 2021 году на них начали ставить усеченный штурвал, который предвещал скорое появление автопилота.

Однако он по-прежнему не появился, а число недовольных таким средством управления только выросло.

Дело дошло до появления предложений по установке на Tesla обычных рулей. В итоге компания уже сама решила ввести эту функцию.

Теперь все желающие могут попросить заменить усеченный руль на обычный круглый без какой-либо доплаты.