Tesla вернула на электромобили круглый руль

Автоконцерн Tesla вернул на свои машины Model S и Model X круглый руль. Об этом сообщает «Авторевю».
В издании напомнили, что Model S и Model X на рынке уже 11 и 8 лет соответственно. В 2021 году на них начали ставить усеченный штурвал, который предвещал скорое появление автопилота.
Однако он по-прежнему не появился, а число недовольных таким средством управления только выросло.
Дело дошло до появления предложений по установке на Tesla обычных рулей. В итоге компания уже сама решила ввести эту функцию.
Теперь все желающие могут попросить заменить усеченный руль на обычный круглый без какой-либо доплаты.
Также S и X подешевели. Первая модель стала стоить на пять тысяч долларов меньше, а вторая — на десять тысяч долларов. Теперь их общая стоимость в США составляет 90 и 100 тысяч долларов соответственно.