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35 минут назад

Tesla вернула на электромобили круглый руль

Елена Прошина

Автоконцерн Tesla вернул на свои машины Model S и Model X круглый руль. Об этом сообщает «Авторевю».

Tesla вернула на электромобили круглый руль
Фото: teslatesla

В издании напомнили, что Model S и Model X на рынке уже 11 и 8 лет соответственно. В 2021 году на них начали ставить усеченный штурвал, который предвещал скорое появление автопилота.

Однако он по-прежнему не появился, а число недовольных таким средством управления только выросло.

Дело дошло до появления предложений по установке на Tesla обычных рулей. В итоге компания уже сама решила ввести эту функцию.

Теперь все желающие могут попросить заменить усеченный руль на обычный круглый без какой-либо доплаты.

Также S и X подешевели. Первая модель стала стоить на пять тысяч долларов меньше, а вторая — на десять тысяч долларов. Теперь их общая стоимость в США составляет 90 и 100 тысяч долларов соответственно.

Автоновости,Tesla,
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