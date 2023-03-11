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30 минут назад

У водителя каршеринга в Москве изъяли львенка

Мир24

В Москве из автомобиля каршеринга спасли львенка. Его изъяли у водителя, который перевозил животное без документов, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

У водителя каршеринга в Москве изъяли львенка
Фото: Мир24Мир24

Инцидент произошел в Западном округе города на улице Герасима Курина. Водитель перевозил в арендованной машине молодого льва. Он заявил, что это «азиатский лев», но документов, подтверждающих происхождение хищника и владение им, у мужчины отсутствовали. Поэтому животное изъяли и передали на временное содержание в Центр реабилитации диких животных.

Львенка обследовали московские специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Они выяснили, что перед ними африканский лев.

«При визуальном осмотре зафиксировали начальную стадию рахита, выраженное непропорциональное развитие костного скелета. Это связано с неправильным содержанием: в частности, с недостатком движения и несбалансированным кормлением. Инструментальные исследования и отбор биоматериалов подтвердили воспалительный процесс внутренних органов и некоторую дисфункцию», – говорится в сообщении ведомства о состоянии львенка.

Молодого хищника поместили в карантинный блок, где ему обеспечивают соответствующие уход, питание и содержание.

Напомним, в 2019 году сотрудники правоохранительных органов задержали владельца гаража в Москве, в котором обнаружили львенка. А в октябре 2022 года сотрудники прокуратуры нашли в квартире столичного жилого дома трех амурских лесных котов.

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