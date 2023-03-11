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44 минуты назад

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

ТАСС

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии принял решение из-за снегопада закрыть для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено", - говорится в сообщении.

Число желающих выехать из России в Грузию за прошедшие сутки снизилось

Движение для других видов автотранспорта свободно.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

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