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49 минут назад

Кроссовер «Москвич 3» продают со скидкой 500 тыс. рублей в марте 2023 года

ПроКроссовер.ру

Теперь кроссовер «Москвич» можно купить всего за 1,5 млн рублей со скидкой. Как выяснил сайт «Quto», сразу несколько дилеров предлагают приобрести автомобиль с выгодой.

Кроссовер «Москвич 3» продают со скидкой 500 тыс. рублей в марте 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы получить скидку, нужно оформить кредит, купить полис каско, а также сдать свой старый автомобиль по системе трейд-ин. После всех формальностей кроссовер «Москвич 3» можно будет приобрести за 1 470 000 рублей в версии с МКПП и 1 535 000 рублей в версии с вариатором.

Отмечается, что скидки появились еще в феврале. В прошлом месяце автомобиль можно было купить на 200–300 тысяч рублей дешевле по цене 1 770 000 рублей. За такую сумму его продавал дилер в Москве. Это был кроссовер в белом цвете со 150-сильным турбомотором в сочетании с механической КПП.

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