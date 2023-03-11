Кроссовер «Москвич 3» продают со скидкой 500 тыс. рублей в марте 2023 года

Теперь кроссовер «Москвич» можно купить всего за 1,5 млн рублей со скидкой. Как выяснил сайт «Quto», сразу несколько дилеров предлагают приобрести автомобиль с выгодой.
Чтобы получить скидку, нужно оформить кредит, купить полис каско, а также сдать свой старый автомобиль по системе трейд-ин. После всех формальностей кроссовер «Москвич 3» можно будет приобрести за 1 470 000 рублей в версии с МКПП и 1 535 000 рублей в версии с вариатором.
Отмечается, что скидки появились еще в феврале. В прошлом месяце автомобиль можно было купить на 200–300 тысяч рублей дешевле по цене 1 770 000 рублей. За такую сумму его продавал дилер в Москве. Это был кроссовер в белом цвете со 150-сильным турбомотором в сочетании с механической КПП.