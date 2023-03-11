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1 час назад

Автосалоны снизили цены на новые кроссоверы Opel Crossland в марте 2023 года

ПроКроссовер.руиещё 1

В России дилеры снизили стоимость новых кроссоверов Opel Crossland X, которые ввозятся по схеме параллельного импорта, выяснил сайт Autonews.ru. О таких кроссоверах стало известно в январе 2022 года. Тогда цены на автомобили немецкой сборки начинались от 2,19 млн до 2,77 млн руб.

Автосалоны снизили цены на новые кроссоверы Opel Crossland
Фото: procrossover.ruprocrossover.ru

Сейчас начальная цена на Opel Crossland X составляет порядка 1,699 млн руб, а максимальная 2,319 млн руб. Все кроссоверы оснащены 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 110 л.с. и 205 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в связке с АКПП. Разгон до первой сотни занимает 10,9 с. Максимальная скорость — 187 км/ч. Привод исключительно передний.

Мультимедийная система с цветным сенсорным экраном диагональю 7 дюймов (18 см) предлагает подключение через Bluetooth и совместима с Apple CarPlay и Android Auto. Панорамная камера заднего вида с углом обзора 180° не только показывает вам, что происходит позади вашего Crossland, но также дает вам вид с воздуха на ваше окружение и обнаруживает транспортные средства, приближающиеся с обеих сторон. Исключительная помощь, например, при выезде задним ходом с парковочного места.

Автоновости,Opel Crossland X,Opel,Apple,
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