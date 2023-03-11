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2 часа назад

Раскрыта внешность самого дешевого кроссовера Chery Tiggo

Motor.ru

В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии Chery Tiggo 3x (знаком россиянам под именем Tiggo 2) образца 2023 года. Дизайнеры изменили аэродинамический обвес, разработали новые фары и фонари, добавили другие варианты колёсных дисков и поработали над декором. Техника неизменна, а значит заметного удорожания с нынешних 50 тысяч юаней (эквивалент 550 тысяч рублей) не ожидается.

Раскрыта внешность самого дешевого кроссовера Chery Tiggo
Фото: Chery Tiggo 3xChery Tiggo 3x

Патентные изображения обновлённого Chery Tiggo 3x были обнародованы прошлым летом, а сейчас появились «живые» фотографии, краткие технические характеристики и подтверждение, что речь действительно идёт о самой доступной модели семейства Tiggo.

Габаритные размеры не поменяются: длина/ширина/высота новинки равны соответственно 4200/1760/1570 миллиметрам, колёсная база — 2555 миллиметров. Проще всего определить Tiggo 3x после второго рестайлинга по соединённым под одним корпусом фонарям, «пунктирным» светодиодным дневным ходовым огням и интегрированной в радиаторную решётку верхней оптике.

Под капотом сохранится «атмосферник» объёмом 1,5 литра (116 сил, 143 Нм) в связке с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод только передний, ведь задняя подвеска полузависимая, зато расход топлива в смешанном цикле CLTC не превышает семи литров на 100 километров.

На китайском рынке Chery Tiggo 3x появится весной; экспортные перспективы под вопросом. Однако ещё в прошлом году российский офис Chery намекнул, что модель начального уровня появится на нашем рынке под брендом Omoda.

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