Раскрыта внешность самого дешевого кроссовера Chery Tiggo

В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии Chery Tiggo 3x (знаком россиянам под именем Tiggo 2) образца 2023 года. Дизайнеры изменили аэродинамический обвес, разработали новые фары и фонари, добавили другие варианты колёсных дисков и поработали над декором. Техника неизменна, а значит заметного удорожания с нынешних 50 тысяч юаней (эквивалент 550 тысяч рублей) не ожидается.

Фото: Chery Tiggo 3x Chery Tiggo 3x

Патентные изображения обновлённого Chery Tiggo 3x были обнародованы прошлым летом, а сейчас появились «живые» фотографии, краткие технические характеристики и подтверждение, что речь действительно идёт о самой доступной модели семейства Tiggo.

Габаритные размеры не поменяются: длина/ширина/высота новинки равны соответственно 4200/1760/1570 миллиметрам, колёсная база — 2555 миллиметров. Проще всего определить Tiggo 3x после второго рестайлинга по соединённым под одним корпусом фонарям, «пунктирным» светодиодным дневным ходовым огням и интегрированной в радиаторную решётку верхней оптике.

Под капотом сохранится «атмосферник» объёмом 1,5 литра (116 сил, 143 Нм) в связке с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод только передний, ведь задняя подвеска полузависимая, зато расход топлива в смешанном цикле CLTC не превышает семи литров на 100 километров.