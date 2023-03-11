Audi выпустила внедорожный велосипед с электромотором за 800 000 рублей

В линейке каждого уважающего себя автопроизводителя есть целая палитра фирменных аксессуаров, среди которых порой встречаются и велосипеды. Не стала исключением марка Audi, в гамме товаров Audi Genuine Accessories которой можно найти транспортные средства на любой вкус и кошелёк. Свежей новинкой стал лишённый имени собственного Audi electric mountain bike powered by Fantic — электрический велосипед-внедорожник в духе багги для «Дакара».

Фото: Audi Audi

Велосипед построен на лёгкой и прочной алюминиевой раме, а в качестве двигателя используется электромотор Brose S-MAG 36 Volt пиковой мощностью 0,5 лошадиных силы и крутящим моментом 90 Нм. 36-вольтовая литий-ионная батарея Fantic Integra ёмкостью 720 ватт-час.

Предусмотрены четыре режима работы — Eco, Tour, Sport и Boost, которые отличаются уровнем помощи. Электровелосипед получил подвеску на компонентах Ohlins с ходом 180 миллиметров, внедорожные шины — 29-дюймовые Vittoria E-MAZZA спереди и 27,5-дюймовые Vittoria E-MARTELLO — на бескамерных колёсах Mavic E-DEEMAX.