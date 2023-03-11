Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
50 минут назад

Audi выпустила внедорожный велосипед с электромотором за 800 000 рублей

Motor.ru

В линейке каждого уважающего себя автопроизводителя есть целая палитра фирменных аксессуаров, среди которых порой встречаются и велосипеды. Не стала исключением марка Audi, в гамме товаров Audi Genuine Accessories которой можно найти транспортные средства на любой вкус и кошелёк. Свежей новинкой стал лишённый имени собственного Audi electric mountain bike powered by Fantic — электрический велосипед-внедорожник в духе багги для «Дакара».

Audi выпустила внедорожный велосипед с электромотором за 800 000 рублей
Фото: AudiAudi

Велосипед построен на лёгкой и прочной алюминиевой раме, а в качестве двигателя используется электромотор Brose S-MAG 36 Volt пиковой мощностью 0,5 лошадиных силы и крутящим моментом 90 Нм. 36-вольтовая литий-ионная батарея Fantic Integra ёмкостью 720 ватт-час.

Предусмотрены четыре режима работы — Eco, Tour, Sport и Boost, которые отличаются уровнем помощи. Электровелосипед получил подвеску на компонентах Ohlins с ходом 180 миллиметров, внедорожные шины — 29-дюймовые Vittoria E-MAZZA спереди и 27,5-дюймовые Vittoria E-MARTELLO — на бескамерных колёсах Mavic E-DEEMAX.

Новинка оформлена в стиле гибридного багги Audi RS Q e-tron E2, с которым заводская команда участвовала в ралли-марафоне «Дакар» в 2023 году. Стоимость нового велосипеда Audi составляет минимум 10 тысяч евро, или более 800 000 рублей, что несколько дороже, чем аналогичный электровелосипед XEF 1.9 Factory за 8,5 тысячи евро, но без брендинга немецкого автопроизводителя.

Автоновости,Audi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий