Audi выпустила внедорожный велосипед с электромотором за 800 000 рублей

В линейке каждого уважающего себя автопроизводителя есть целая палитра фирменных аксессуаров, среди которых порой встречаются и велосипеды. Не стала исключением марка Audi, в гамме товаров Audi Genuine Accessories которой можно найти транспортные средства на любой вкус и кошелёк. Свежей новинкой стал лишённый имени собственного Audi electric mountain bike powered by Fantic — электрический велосипед-внедорожник в духе багги для «Дакара».
Велосипед построен на лёгкой и прочной алюминиевой раме, а в качестве двигателя используется электромотор Brose S-MAG 36 Volt пиковой мощностью 0,5 лошадиных силы и крутящим моментом 90 Нм. 36-вольтовая литий-ионная батарея Fantic Integra ёмкостью 720 ватт-час.
Предусмотрены четыре режима работы — Eco, Tour, Sport и Boost, которые отличаются уровнем помощи. Электровелосипед получил подвеску на компонентах Ohlins с ходом 180 миллиметров, внедорожные шины — 29-дюймовые Vittoria E-MAZZA спереди и 27,5-дюймовые Vittoria E-MARTELLO — на бескамерных колёсах Mavic E-DEEMAX.
Новинка оформлена в стиле гибридного багги Audi RS Q e-tron E2, с которым заводская команда участвовала в ралли-марафоне «Дакар» в 2023 году. Стоимость нового велосипеда Audi составляет минимум 10 тысяч евро, или более 800 000 рублей, что несколько дороже, чем аналогичный электровелосипед XEF 1.9 Factory за 8,5 тысячи евро, но без брендинга немецкого автопроизводителя.