Lamborghini превратит Urus в электромобиль

Всю свою историю Lamborghini выпускала исключительно спорткары, но в 2018 году появился первый в гамме бренда кроссовер Urus и быстро стал самой популярной моделью у клиентов марки. В 2022 году итальянский автопроизводитель обновил модель, дополнив линейку машины флагманским вариантом Urus Performante, а также заменив базовую версию исполнением Urus S. Оба кроссовера имеют одинаковый бензиновый турбомотор, различающийся форсировкой, но скоро появятся более экологичные силовые агрегаты.

Фото: Lamborghini Lamborghini

Глава Lamborghini Стефан Винкельманн в беседе с журналистами Road & Track приоткрыл завесу тайны над будущим кроссовера. По словам топ-менеджера, в 2024 году на рынок выйдет гибридная модификация Urus.

Пять лет спустя, в 2029 году, запланирован выход полностью электрической модификации модели. Но этими премьерами Lamborghini не ограничится.