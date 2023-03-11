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14 минут назад

Lamborghini превратит Urus в электромобиль

Motor.ru

Всю свою историю Lamborghini выпускала исключительно спорткары, но в 2018 году появился первый в гамме бренда кроссовер Urus и быстро стал самой популярной моделью у клиентов марки. В 2022 году итальянский автопроизводитель обновил модель, дополнив линейку машины флагманским вариантом Urus Performante, а также заменив базовую версию исполнением Urus S. Оба кроссовера имеют одинаковый бензиновый турбомотор, различающийся форсировкой, но скоро появятся более экологичные силовые агрегаты.

Lamborghini превратит Urus в электромобиль
Фото: LamborghiniLamborghini

Глава Lamborghini Стефан Винкельманн в беседе с журналистами Road & Track приоткрыл завесу тайны над будущим кроссовера. По словам топ-менеджера, в 2024 году на рынок выйдет гибридная модификация Urus.

Пять лет спустя, в 2029 году, запланирован выход полностью электрической модификации модели. Но этими премьерами Lamborghini не ограничится.

На 2024 год намечена премьера гибридного спорткара, который станет преемником модели Huracan, а в 2028 году дебютирует первый серийный автомобиль марки с полностью электрической силовой установкой. Подробностей об этой модели пока нет никаких.

Автоновости,Lamborghini,Стефан Винкельманн,
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