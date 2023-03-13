Автобус-долгострой КамАЗ все-таки станет серийным в 2023 году

В актуальном плане завода НефАЗ фигурирует модель «4290» — автобус среднего класса, впервые представленный ещё в 2020 году. Портал Wroom.ru узнал, что за без малого три года изменений по технике не случилось: КамАЗ-4290 начнут выпускать с проверенным 4,5-литровым дизелем Cummins и 6-ступенчатым автоматом. Дата начала серийного производства и тираж не раскрываются.

Фото: КамАЗ КамАЗ

Двигатель Cummins ISB уже «импортозамещён» под названием КамАЗ-645.510, и на автобусе агрегат будет развивать около 185 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. По трансмиссии вопросов больше, ведь изначально планировалось сделать ставку на автомат Allison. Год назад даже ходили слухи о переходе НефАЗа на восстановленные коробки передач.

Изначально КамАЗ-4290 разрабатывался и с дизельным, и с газовым двигателем. В зависимости от типа силовой установки вместимость составляла 60 или 72 человека. Также в списке ожидаемых опций были системы стабилизации ASR и ABS, запрет движения при открытых дверях, электронный маршрутоуказатель и пневмоподвеска с книлингом (опусканием правой стороны автобуса на остановках для удобства посадки/высадки). Что из этого сохранится на серийной версии — вопрос.