Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту

В Китае резко возросли продажи автомобилей на новых источниках энергии

В Китае выросли продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Это удалось достичь благодаря усилению стимулирования потребления автомобилей.

В Китае резко возросли продажи авто на новых источниках энергии
© BYD

По данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, в прошлом месяце розничные продажи NEV в стране выросли на 61 % в годовом исчислении до 439 тысяч единиц.

Данные ассоциации также показали, что в феврале этого года розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае выросли на 10,4 % в годовом исчислении и достигли 1,39 млн единиц.

Рост продаж автомобилей стал возможен благодаря политике освобождения от уплаты налога на покупку таких автомобилей. В сентябре 2022 года было продлено действие этой льготной налоговой политики до конца этого года.

В итоге объем продаж NEV в Китае за весь 2022 год составил около 6,89 млн единиц, резко подскочив на 93,4 % по сравнению с прошлым годом, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий