В Китае резко возросли продажи авто на новых источниках энергии

В Китае резко возросли продажи автомобилей на новых источниках энергии
В Китае выросли продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Это удалось достичь благодаря усилению стимулирования потребления автомобилей.
По данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, в прошлом месяце розничные продажи NEV в стране выросли на 61 % в годовом исчислении до 439 тысяч единиц.
Данные ассоциации также показали, что в феврале этого года розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае выросли на 10,4 % в годовом исчислении и достигли 1,39 млн единиц.
Рост продаж автомобилей стал возможен благодаря политике освобождения от уплаты налога на покупку таких автомобилей. В сентябре 2022 года было продлено действие этой льготной налоговой политики до конца этого года.
В итоге объем продаж NEV в Китае за весь 2022 год составил около 6,89 млн единиц, резко подскочив на 93,4 % по сравнению с прошлым годом, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».