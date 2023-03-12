В Китае резко возросли продажи авто на новых источниках энергии

В Китае выросли продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Это удалось достичь благодаря усилению стимулирования потребления автомобилей.

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По данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, в прошлом месяце розничные продажи NEV в стране выросли на 61 % в годовом исчислении до 439 тысяч единиц.

Данные ассоциации также показали, что в феврале этого года розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае выросли на 10,4 % в годовом исчислении и достигли 1,39 млн единиц.

Рост продаж автомобилей стал возможен благодаря политике освобождения от уплаты налога на покупку таких автомобилей. В сентябре 2022 года было продлено действие этой льготной налоговой политики до конца этого года.