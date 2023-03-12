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17 минут назад

GM внедрит искусственный интеллект в бортовой компьютер

Motor.ru

General Motors встроит виртуального голосового ассистента на базе ChatGPT.

GM внедрит искусственный интеллект в бортовой компьютер
Фото: © Ethan Currier / Unsplash© Ethan Currier / Unsplash

Концерн разрабатывает систему искусственного интеллекта на основе чат-бота и облачной службы Microsoft Azure, которая владеет эксклюзивными правами на фирменную технологию компании OpenAI. GM планирует развернуть внедрить голосового помощника в бортовые компьютеры своих автомобилей. По словам вице-президента концерна Скотта Миллера, новая технология на базе ChatGPT поможет выйти за рамки обычных голосовых команд, уже доступных в современных автомобилях.

Топ-менеджер GM отметил, что если у автомобиля, к примеру, упало давление в шине, водитель сможет попросить голосового помощника объяснить, что делать в этом случае и как выполнить замену колеса.

Бортовой компьютер найдёт и покажет обучающий видеоролик на экране мультимедийной системы. Владелец автомобиля также сможет поинтересоваться у чат-бота, что означает тот или иной индикатор на панели приборов автомобиля. Ассистент также поможет при необходимости позвонить и записаться к дилеру.

В General Motors отмечают преимущество внедрения ChatGPT в автомобили своих марок благодаря двухлетнему партнёрству с Microsoft. Специалисты концерна обещают доработать чат-бот для применения в автомобилях — ChatGPT будет отличаться от привычного по браузерной версии сервиса. Кроме того, голосовой помощник получит собственное имя — пока неизвестно, какое именно.

Автоновости,General Motors,Microsoft,
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