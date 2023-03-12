В BMW рассказали о перспективах «заряженного» родстера Z4 M

Выяснилось, каковы перспективы «заряженного» родстера BMW Z4 M.

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Руководитель проекта BMW Z4 Майкл Уимбек заявил изданию Car Buzz, что покупатели не заинтересованы в мощном родстере. «Для Z4 M нет рынка. Клиенты сказали, что лучше дождуться кабриолета M2», — подытожил инженер BMW. Расширение линейки родстеров в кузове G29 всё-таки ожидается: Майкл Уимбек намекнул на разработку шестицилиндровой Z4 с механической коробкой передач.

BMW Z4 недавно пережила рестайлинг, но доработки оказались незначительными. Слухи о пополнении гаммы топ-версией с 6-ступенчатой «механикой» и 3,0-литровым двигателем ходят давно, и руководитель проекта Z4 дал понять, что основания ожидать мощный трёхпедальный родстер есть.

«Мы помогли Toyota с ручной коробкой передач для Supra», — заявил инженер BMW, подразумевая возможную унификацию трёхпедальных машин.

Однако ни полного привода, ни двигателя S58 у семейства Z4 не появится. С учётом небольших продаж (1567 единиц в 2022 году), инвестиции в дальнейшее развитие линейки родстеров экономически нецелесообразны.