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14 минут назад

В BMW рассказали о перспективах «заряженного» родстера Z4 M

Motor.ru

Выяснилось, каковы перспективы «заряженного» родстера BMW Z4 M.

В BMW рассказали о перспективах «заряженного» родстера Z4 M
Фото: © BMW© BMW

Руководитель проекта BMW Z4 Майкл Уимбек заявил изданию Car Buzz, что покупатели не заинтересованы в мощном родстере. «Для Z4 M нет рынка. Клиенты сказали, что лучше дождуться кабриолета M2», — подытожил инженер BMW. Расширение линейки родстеров в кузове G29 всё-таки ожидается: Майкл Уимбек намекнул на разработку шестицилиндровой Z4 с механической коробкой передач.

BMW Z4 недавно пережила рестайлинг, но доработки оказались незначительными. Слухи о пополнении гаммы топ-версией с 6-ступенчатой «механикой» и 3,0-литровым двигателем ходят давно, и руководитель проекта Z4 дал понять, что основания ожидать мощный трёхпедальный родстер есть.

«Мы помогли Toyota с ручной коробкой передач для Supra», — заявил инженер BMW, подразумевая возможную унификацию трёхпедальных машин.

Однако ни полного привода, ни двигателя S58 у семейства Z4 не появится. С учётом небольших продаж (1567 единиц в 2022 году), инвестиции в дальнейшее развитие линейки родстеров экономически нецелесообразны.

По неофициальным данным BMW не устраивают продажи Z4, поэтому преемника у родстера не будет. Жизненный цикл нишевой заднеприводной модели завершится к 2025 году. Позиция BMW может повлиять и на «родственную» Toyota GR Supra: без поддержки немецкой стороны значительных доработок у купе не будет.

Автоновости,BMW Z4,Toyota,BMW,
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