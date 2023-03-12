Пролежавший 15 лет на дне реки спорткар Honda NSX ушел с молотка

Лежавшую 15 лет на дне реки Honda NSX вытащили из воды и продали на аукционе.

Фото: © LSX Salvage © LSX Salvage

Каким бы редким и ценным для фанатов ни был спорткар Honda NSX первого поколения, периодически эту культовую модель почему-то находят в не самом приглядном состоянии в самых неожиданных местах. В 2017 году в лесополосе около одного из посёлков под Санкт-Петербургом нашли заброшенное купе, а в 2019 году в Северной Каролине в реке выловили Acura NSX. Самое удивительное, что «утопленнику» нашли нового хозяина и он собирается восстановить машину.

В 1990-х годах спорткар был угнан у владельца, но затем по неизвестным причинам закончил свою жизнь в реке Ядкин в Северной Каролине, на дне которой и простоял до 2019 года, пока машину не нашла полиция. В ходе поиска пропавших без вести людей водолазы случайно наткнулись на автомобиль и он был вытащен из-под воды. То, что осталось от NSX, оказалось на свалке LSX Salvage и в итоге обрело нового владельца.

Сотрудник компании Helix Auto Works из Мэриленда, который предпочёл сохранить анонимность, подтвердил, что купил останки спорткара на аукционе за 8500 долларов. Несмотря на плачевное состояние автомобиля, новый владелец рассчитывает восстановить его и даже превратить в трек-кар. Хозяин надеется, что автопроизводитель проявит интерес к проекту и поможет в реставрации.