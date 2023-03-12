Lamborghini Countach легендарного музыканта появился в продаже

Суперкар Lamborghini Countach знаменитого певца выставили на продажу.

Фото: © Bring a Trailer © Bring a Trailer

История модели началась в 1971 году, когда на автосалоне в Женеве дебютировал Countach LP 500 — прототип с оригинальным дизайном Bertone, ставший предвестником серийного суперкара. В 2021 году в рамках празднования 50-летия культовой модели Lamborghini выпустила лимитированный суперкар Countach LPI 800-4, весь тираж которого в 112 экземпляров был раскуплен менее чем за трое суток. Но у тех, кто не успел купить современную итерацию «Кунташа», есть возможность приобрести отличный оригинальный спорткар со звёздной историей.

Автомобиль был выпущен в ноябре 1988 года и стал одним из 658 экземпляров юбилейной серии 25th Anniversary. Отправленный из Италии дилеру в США, суперкар в автосалоне купил легендарный музыкант Род Стюарт. С 1990 по 1995 годы он владел машиной, а затем продал суперкар семье из Огайо, в собственности которой купе оставалось до мая 2022 года и перепродажи нынешнему владельцу.

Версия 25th Anniversary отличается специальным обвесом, улучшенной аэродинамикой, а также более эффективной системой охлаждения двигателя. Конкретный экземпляр, несмотря на поставку в США, имеет бамперы в европейской спецификации. Купе окрашено в чёрный цвет, имеет обитый чёрной кожей салон и установленный музыкантом телефон, который сейчас не работает.