Lamborghini Countach легендарного музыканта появился в продаже

Суперкар Lamborghini Countach знаменитого певца выставили на продажу.
История модели началась в 1971 году, когда на автосалоне в Женеве дебютировал Countach LP 500 — прототип с оригинальным дизайном Bertone, ставший предвестником серийного суперкара. В 2021 году в рамках празднования 50-летия культовой модели Lamborghini выпустила лимитированный суперкар Countach LPI 800-4, весь тираж которого в 112 экземпляров был раскуплен менее чем за трое суток. Но у тех, кто не успел купить современную итерацию «Кунташа», есть возможность приобрести отличный оригинальный спорткар со звёздной историей.
Автомобиль был выпущен в ноябре 1988 года и стал одним из 658 экземпляров юбилейной серии 25th Anniversary. Отправленный из Италии дилеру в США, суперкар в автосалоне купил легендарный музыкант Род Стюарт. С 1990 по 1995 годы он владел машиной, а затем продал суперкар семье из Огайо, в собственности которой купе оставалось до мая 2022 года и перепродажи нынешнему владельцу.
Версия 25th Anniversary отличается специальным обвесом, улучшенной аэродинамикой, а также более эффективной системой охлаждения двигателя. Конкретный экземпляр, несмотря на поставку в США, имеет бамперы в европейской спецификации. Купе окрашено в чёрный цвет, имеет обитый чёрной кожей салон и установленный музыкантом телефон, который сейчас не работает.
Общий пробег суперкара неизвестен, но с момента замены спидометра в 1997 году машина проехала менее 12 тысяч километров. В отчёте Carfax подтверждена история эксплуатации машины в Калифорнии, Огайо, Мичигане и Монтане с октября 1990 года по август 2022 года и за это время не зафиксировано ни одного инцидента с участием купе. За суперкар с атмосферным V12 5.2 мощностью 455 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента продавец пока получил максимальную ставку в 375 тысяч долларов.