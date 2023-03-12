Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
3 часа назад

Lamborghini Countach легендарного музыканта появился в продаже

Motor.ru

Суперкар Lamborghini Countach знаменитого певца выставили на продажу.

Lamborghini Countach легендарного музыканта появился в продаже
Фото: © Bring a Trailer© Bring a Trailer

История модели началась в 1971 году, когда на автосалоне в Женеве дебютировал Countach LP 500 — прототип с оригинальным дизайном Bertone, ставший предвестником серийного суперкара. В 2021 году в рамках празднования 50-летия культовой модели Lamborghini выпустила лимитированный суперкар Countach LPI 800-4, весь тираж которого в 112 экземпляров был раскуплен менее чем за трое суток. Но у тех, кто не успел купить современную итерацию «Кунташа», есть возможность приобрести отличный оригинальный спорткар со звёздной историей.

Автомобиль был выпущен в ноябре 1988 года и стал одним из 658 экземпляров юбилейной серии 25th Anniversary. Отправленный из Италии дилеру в США, суперкар в автосалоне купил легендарный музыкант Род Стюарт. С 1990 по 1995 годы он владел машиной, а затем продал суперкар семье из Огайо, в собственности которой купе оставалось до мая 2022 года и перепродажи нынешнему владельцу.

Версия 25th Anniversary отличается специальным обвесом, улучшенной аэродинамикой, а также более эффективной системой охлаждения двигателя. Конкретный экземпляр, несмотря на поставку в США, имеет бамперы в европейской спецификации. Купе окрашено в чёрный цвет, имеет обитый чёрной кожей салон и установленный музыкантом телефон, который сейчас не работает.

Общий пробег суперкара неизвестен, но с момента замены спидометра в 1997 году машина проехала менее 12 тысяч километров. В отчёте Carfax подтверждена история эксплуатации машины в Калифорнии, Огайо, Мичигане и Монтане с октября 1990 года по август 2022 года и за это время не зафиксировано ни одного инцидента с участием купе. За суперкар с атмосферным V12 5.2 мощностью 455 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента продавец пока получил максимальную ставку в 375 тысяч долларов.

Автоновости,Lamborghini Countach,Lamborghini,Род Стюарт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий