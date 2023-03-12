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1 час назад

Рассекречен бюджетный электромобиль JAC с дизайном в духе MINI

Motor.ru

Рассекречен бюджетный электрокар JAC с дизайном в духе MINI.

Рассекречен бюджетный электромобиль JAC с дизайном в духе MINI
Фото: Минпромторг КНР© JAC EV3Минпромторг КНР© JAC EV3

Минпромторг Китайской Народной Республики засветил хэтчбек EV3 — четырёхметровый автомобиль с бесхитростной техникой. Стремление подражать новинкам баварского концерна очевидно: помимо схожих с MINI пропорций и габаритов, у «тройки» характерные овальные светодиодные фары, скруглённые фонари, а также пятилепестковые диски с синей вставкой. Дата официальной премьеры не раскрывается.

Размеры JAC EV3 почти в точности повторяют пятидверный MINI Cooper: длина/ширина/высота китайской новинки равны соответственно 4025/1770/1560 миллиметрам, колёсная база — 2620 миллиметров. Однако техника совсем другая: под капотом 95-сильный электромотор, под полом расположена литий-железо-фосфатная батарея.

Минпромторг КНР

Журналисты ожидают, что JAC EV3 первым получит китайские тяговые аккумуляторы нового типа с большими цилиндрическими ячейками. В остальном инноваций не планируется: ставка сделана на недорогое шасси, бесхитростный, но функциональный салон с парой экранов. Покупатель сможет выбрать дизайн носовой части кузова, цвет крыши и зеркал заднего вида, а также дизайн и размер колёсных дисков.

Поскольку перелицованные модели JAC выпускаются в России аж под тремя марками («Москвич», КамАЗ и Solles), к новинкам китайского бренда стоит присмотреться повнимательнее. Технические решения, опробованные на «бюджетнике» JAC EV3, вполне могут стать основой для отечественных электромобилей.

Автоновости,Mini Cooper,Минпромторг,
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