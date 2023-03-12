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1 час назад

Перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка

News.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости!» передает, что 12 марта перед Крымским мостом образовалась пробка, которая растянулась на несколько километров. Говорившие с журналистами водители утверждают, что на пункте досмотра сломался рентген. Этот аппарат необходим для поиска запрещенных предметов у проезжающих через переправу. Некоторые водители иронично высказываются о сложившихся обстоятельствах.

Осталось 1,4 км, в 15:20 было 1,8 км — можно хоть расчетное время прикинуть, — передает канал слова одного из автомобилистов. Разговор с этим водителем произошел примерно в 17:30.

Мужчина при этом заметил, что туалеты вдоль дороги не расставлены, а воду взять неоткуда. Как отмечает «Осторожно, новости!», машины могут простоять в этой пробке еще несколько часов.

Пограничники стали сканировать все машины, проезжающие по Крымскому мосту, после октябрьского взрыва. В связи с этим часто на этой территории образуются пробки, особенно в канун праздников.

В конце февраля автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, это произошло раньше запланированного срока: ожидалось, что открытие всех полос состоится только через 39 дней.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.

Автоновости,Видео,Марат Хуснуллин,НАК,
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