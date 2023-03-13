Внедорожник Tank 300 получит V6, но на него должны "скинуться"

В Китае прошёл слёт членов многочисленных клубов владельцев Tank 300, а также компаний, предлагающих продукты кастомизации для внедорожников: обвесы, лебёдки, амортизаторы, защиты узлов и так далее. Одно из главных заявлений на мероприятии было сделано самим автопроизводителем: версии с бензиновым V6 - быть, но есть один нюанс.
Проект решили сделать по принципу краудфайдинга: собрать деньги с тех, кто действительно готов купить Tank 300 с V6. Цель - 1000 моторов по 20 000 юаней каждый. Другими словами, компания должна собрать 20 000 000 юаней (218 млн рублей). Причём есть ограничение: один человек, участвующий в сборах, - один мотор.
Сроки проведения кампании не уточняются, но китайские СМИ пишут, что если всё пройдёт, как задумано, то проект запустят уже в апреле, а закончить работы по нему планируют во втором квартале 2024 года. Тем, кто "скинется", обещаны различные бонусы и привилегии, основная из которых - статус "первопроходца".
Предполагается, что новый мотор V6 будет аналогичен тому, который устанавливается на Tank 500: турбо, три литра рабочего объёма, мощность 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.
В феврале 2023 года Tank 300 вышел на российский рынок, на прошлой неделе дилеры сообщили, что до них добрались первые автомобили, но старт продаж пока не объявлен.
Внедорожники поставляются из Китая, но есть вероятность того, что модель в будущем будет выпускаться на тульском предприятии Great Wall. Цены на Tank 300 стартуют с отметки 3,7 млн рублей.