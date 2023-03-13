Внедорожник Tank 300 получит V6, но на него должны "скинуться"

В Китае прошёл слёт членов многочисленных клубов владельцев Tank 300, а также компаний, предлагающих продукты кастомизации для внедорожников: обвесы, лебёдки, амортизаторы, защиты узлов и так далее. Одно из главных заявлений на мероприятии было сделано самим автопроизводителем: версии с бензиновым V6 - быть, но есть один нюанс.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Проект решили сделать по принципу краудфайдинга: собрать деньги с тех, кто действительно готов купить Tank 300 с V6. Цель - 1000 моторов по 20 000 юаней каждый. Другими словами, компания должна собрать 20 000 000 юаней (218 млн рублей). Причём есть ограничение: один человек, участвующий в сборах, - один мотор.

Сроки проведения кампании не уточняются, но китайские СМИ пишут, что если всё пройдёт, как задумано, то проект запустят уже в апреле, а закончить работы по нему планируют во втором квартале 2024 года. Тем, кто "скинется", обещаны различные бонусы и привилегии, основная из которых - статус "первопроходца".

Предполагается, что новый мотор V6 будет аналогичен тому, который устанавливается на Tank 500: турбо, три литра рабочего объёма, мощность 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

В феврале 2023 года Tank 300 вышел на российский рынок, на прошлой неделе дилеры сообщили, что до них добрались первые автомобили, но старт продаж пока не объявлен.