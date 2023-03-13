Продажи в России седанов Omoda S5 начнутся в конце весны

Седаны Omoda S5 появятся в России в конце апреля или начале мая, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Omoda Omoda

Автомобили поступят не только в свободную продажу, но и для корпоративных клиентов в таксомоторные парки и каршеринговые компании, говорится в сообщении. Отмечается, что в России под названием Omoda S5 будет продаваться модель Chery Arrizo 6 Pro, предназначенная для бразильского рынка. В КНР модель называется Arrizo 5 Plus.

Omoda S5 уже сертифицирована в России. В РФ автомобили будут поставляться с бензиновым атмосферным мотором объемом 1,5 литра (113 л.с.; 138 Нм) в связке с вариатором. Спереди подвеска независимая типа «Макферсон», сзади – пружинная полузависимая.