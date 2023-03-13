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1 час назад

АвтоВАЗ объяснил, почему называет «Весту» новой, а не обновленной

Motor.ruиещё 1

Выяснилось, почему АвтоВАЗ называет «Весту» новой, а не обновленной.

Выяснилось, почему АвтоВАЗ называет «Весту» новой, а не обновленной
Фото: Lada Vesta NG© gleb / platesmania.comLada Vesta NG© gleb / platesmania.com

Обозреватель канала «АВТО Энергетик» узнал у топ-менеджера завода Олега Груненкова, что позволило назвать обновлённую Vesta NG (New Generation), а не FL (Facelifting). Всё дело в глобальных доработках интерьера, благодаря которым «Весту» можно считать «автомобилем B-Класса с салоном от C-Класса». Олег Груненков подчеркнул, что опросы клиентов показали правильность маркетинговой стратегии АвтоВАЗа.

Олег Груненков рассказал, что в 2022 году в России реализовали несколько сотен Lada Vesta NG ижевской сборки, и итоги опросов покупателей показали — по тактильным ощущениям, воспринимаемому качеству, зазорам, количеству электронных систем флагман Lada считают «абсолютно новым автомобилем». Это значит, что есть нейминг New Generation оправдан.

Впрочем топ-менеджер АвтоВАЗа признал, что после переноса сборочной линии в Тольятти флагман недосчитается целого ряда опций. На старте продаж весной 2023 года будет всего пять комплектаций, однако в течение двух месяцев их количество увеличат втрое. Докризисное оснащение планируют вернуть на Vesta NG к началу 2024 года. Тогда же появится альтернатива «механике».

Хотя перезапуск Lada Vesta NG с базовым 8-клапанным двигателем — вынужденная мера, отказываться от 90-сильных версий флагмана на заводе не собираются. В обозримом будущем гамма будет состоять из трёх атмосферных агрегатов — двух 1,6-литровых (на 90 или 106 лошадиных сил) и 1,8-литрового (мощность пока не подтверждена).

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