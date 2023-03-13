Выяснилось, почему АвтоВАЗ называет «Весту» новой, а не обновленной.

Фото: Lada Vesta NG© gleb / platesmania.com Lada Vesta NG© gleb / platesmania.com

Обозреватель канала «АВТО Энергетик» узнал у топ-менеджера завода Олега Груненкова, что позволило назвать обновлённую Vesta NG (New Generation), а не FL (Facelifting). Всё дело в глобальных доработках интерьера, благодаря которым «Весту» можно считать «автомобилем B-Класса с салоном от C-Класса». Олег Груненков подчеркнул, что опросы клиентов показали правильность маркетинговой стратегии АвтоВАЗа.

Олег Груненков рассказал, что в 2022 году в России реализовали несколько сотен Lada Vesta NG ижевской сборки, и итоги опросов покупателей показали — по тактильным ощущениям, воспринимаемому качеству, зазорам, количеству электронных систем флагман Lada считают «абсолютно новым автомобилем». Это значит, что есть нейминг New Generation оправдан.

Впрочем топ-менеджер АвтоВАЗа признал, что после переноса сборочной линии в Тольятти флагман недосчитается целого ряда опций. На старте продаж весной 2023 года будет всего пять комплектаций, однако в течение двух месяцев их количество увеличат втрое. Докризисное оснащение планируют вернуть на Vesta NG к началу 2024 года. Тогда же появится альтернатива «механике».