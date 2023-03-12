Honda начала продажи нового CR-V с расходом топлива 1,6 литра на 100 км

Китайское совместное предприятие Dongfeng-Honda представило CR-V e:PHEV — бензин-электрическую версию, которой требуется подзарядка от розетки. Ключевые отличия скрыты под капотом: новинка полагается на систему i-MMD четвертого поколения, состоящую из 2,0-литрового «атмосферника», мотора-генератора, тягового электродвигателя и литий-ионной батареи.

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Honda подтвердила, что на новой CR-V бензиновый «атмосферник» разовьёт 150 лошадиных сил и 183 Нм крутящего момента, а электродвигатель будет рассчитан на 184 лошадиные силы и 335 Нм крутящего момента. Расход бензина АИ-92 в смешанном цикле WLTC удалось сократить на 12 процентов до 1,61 литра на 100 километров. Запас хода на электротяге составил 73 километра (+12 процентов относительно предшественника).

Заряжаемый гибрид в 4,5 раза экономичнее обычной китайской Honda CR-V шестого поколения с турбомотором 1.5 (193 силы, 245 Нм) и вариатором. Автопроизводитель предлагает гарантию восемь лет или 150 тысяч километров на электросистему (проводка, аккумулятор, электродвигатель). Внешние отличия версии e:PHEV минимальны: в переднем левом крыле появился лючок, выхлоп выведен только справа, а ещё есть заводской антихром и тонировка оптики.