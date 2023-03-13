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5 минут назад

Toyota отзывает все пикапы Tundra нового поколения

Motor.ru

Компания Toyota бесплатно отремонтирует все пикапы Tundra нового поколения.

Toyota отзывает все пикапы Tundra нового поколения
Фото: © Toyota© Toyota

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) согласовала отзыв более 130 тысяч машин 2022 и 2023 модельного года. Причина — недостаточно закрепленная крышка заднего борта. Японский автопроизводитель признал: из-за вибраций крышка багажника может отсоединиться во время движения, ударить другую машину или стать катализатором опасности на дороге.

Инженеры Toyota работают над решением проблемы, но пока рецепт устранения дефекта не найден, владельцам Tundra третьего поколения советуют снять крышку багажника вовсе. Будет выпущена специальная инструкция, как сделать это самостоятельно. Дополнительную информацию можно получить у дилеров Toyota.

Сборка новых грузовичков Toyota Tundra началась в ноябре 2021 года, а в прошлом году в США было продано 104 246 единиц. Нетрудно оценить, что под отзыв попадают все машины, выпущенные с момента старта производства до начала 2023 года. Со временем пикапы отремонтируют бесплатно, а пока Toyota думает над усовершенствованием крепления заднего борта.

За неполные полтора года Toyota Tundra третьей итерации отзывается в третий раз. Ранее автопроизводитель устранял неисправность камеры заднего вида и боролся с некорректной работой стояночного тормоза. Тем не менее спрос на пикапы оказался выше ожидаемого.

Автоновости,Toyota Tundra,Toyota,
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