На Ульяновском автозаводе начнут выпускать китайские автомобили.

Фото: © УАЗ © УАЗ

О скором начале производства продукции из Поднебесной на мощностях УАЗа объявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских после пятничной встречи с генконсулом КНР в Казани. Источники издания 73online.ru говорят, что речь идёт о сборке китайских грузовиков. Конкретика появится до мая, но уже известно: инженерный вклад УАЗа окажется минимальным.

Источники на УАЗе намекают на «очень неожиданный альянс» с китайским производителем грузовиков. Однако ни УАЗ, ни старый партнёр по альянсу Sollers (Isuzu) якобы будут «не при делах». Похоже, Ульяновский автозавод будет всего лишь сборочной площадкой, как бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге.

Можно предположить, что китайские грузовики пропишутся в Ульяновске под маркой Sollers. О новом продукте под этим брендом в прошлом году упоминал гендиректор Sollers Адиль Ширинов. В том же интервью топ-менеджер подчеркнул, что «УАЗ был, есть и будет сам по себе», так что никакого противоречия нет. Вероятно, технологическому партнёрству с УАЗом мешают санкции.