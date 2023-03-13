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1 час назад

"Известия": сроки ремонта гаджетов Apple в России увеличатся до двух месяцев

Газета.Ruиещё 3

Сроки гарантийного ремонта гаджетов Apple в России могут вырасти до двух месяцев уже в апреле. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники на рынке. Причиной этому является нежелание Apple продлевать договоры с авторизованным сервисными центрами (АСЦ) в России — их действие заканчивается в марте. Вместо этого будет создано специальное представительство, куда будут отправляться все устройства, подпадающие под гарантийный случай. Из-за непростой логистики возрастет и время ремонта. При этом Apple будет обслуживать лишь те гаджеты, которые были куплены до марта 2022 года, либо ввезены из-за границы. Устройства, ввезенные по параллельному импорту, гарантию от Apple не получат. "Таким образом, корпорация больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ", — сообщил один из собеседников издания. Однако опрошенные "Известиями" эксперты утверждают, что АСЦ все же сохранят определенную роль в гарантийном ремонте гаджетов из Купертино. Предполагается, что иностранная компания, которая будет уполномочена Apple работать с российским рынком, впоследствии заключит договоры с российскими техцентрами. Таким образом, россияне будут продолжать обращаться в АСЦ, как раньше, а осуществлять ремонт по документам будет другое юридическое лицо. Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что новый iPhone 14 Plus в желтом цвете показали на видео.

"Известия": сроки ремонта гаджетов Apple в России увеличатся до двух месяцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Автоновости,Apple,
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