Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
58 минут назад

На федеральной трассе "Байкал" из-за снегопада ограничили движение автобусов и фур

ТАСС

Ограничение на движение большегрузов и автобусов введено на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области из-за снегопада. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Упрдор "Прибайкалье".

На федеральной трассе «Байкал» ограничили движение автобусов и фур
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 11:50 (06:50 мск) введено ограничение для движения большегрузов и автобусов с км 81+000 до 100+000 Р-258 в связи с обильным снегопадом", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что ограничение действует в Слюдянском районе на участке трассы, который ведет из Иркутска на Байкал.

В понедельник в Иркутской области наблюдаются ветер и снег. Утром в Иркутске образовались десятибалльные пробки. Только за два часа в городе произошло 10 ДТП, повреждено 25 автомобилей, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий