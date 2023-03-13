На федеральной трассе «Байкал» ограничили движение автобусов и фур

Ограничение на движение большегрузов и автобусов введено на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области из-за снегопада. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Упрдор "Прибайкалье".

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"С 11:50 (06:50 мск) введено ограничение для движения большегрузов и автобусов с км 81+000 до 100+000 Р-258 в связи с обильным снегопадом", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что ограничение действует в Слюдянском районе на участке трассы, который ведет из Иркутска на Байкал.