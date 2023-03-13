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21 минуту назад

"АвтоВАЗ" и УАЗ вновь начали оснащать некоторые свои модели системой ABS

Газета.Ru

Ведущие российские производители легковых автомобилей «АвтоВАЗ» и УАЗ вновь начали оснащать некоторые свои модели антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сообщают «Известия».

«АвтоВАЗ» и УАЗ вернули на ряд своих моделей систему ABS
Фото: УАЗУАЗ

«УАЗ начал выпускать внедорожники «Патриот» с антиблокировочной системой тормозов и моторами повышенного с Евро-2 до Евро-5 класса. В настоящее время машины 2023 года представлены только в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited».», - отмечает издание.

Вместо ABS фирмы Bosch автомобили УАЗ получили антиблокировочную систему китайской фирмы AGP. Помимо «Патриота», такая ABS устанавливается на модели «Пикап» и «Профи».

Россиянам озвучили цены на подержанные авто

«АвтоВАЗ» сейчас оснащает системой ABS только модель Lada Vesta NG. Производство этой модели возобновилось в Тольятти в начале марта.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ввоз подержанных автомобилей в Россию вырос в 2,8 раза.

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