«АвтоВАЗ» и УАЗ вернули на ряд своих моделей систему ABS

Ведущие российские производители легковых автомобилей «АвтоВАЗ» и УАЗ вновь начали оснащать некоторые свои модели антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сообщают «Известия».
«УАЗ начал выпускать внедорожники «Патриот» с антиблокировочной системой тормозов и моторами повышенного с Евро-2 до Евро-5 класса. В настоящее время машины 2023 года представлены только в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited».», - отмечает издание.
Вместо ABS фирмы Bosch автомобили УАЗ получили антиблокировочную систему китайской фирмы AGP. Помимо «Патриота», такая ABS устанавливается на модели «Пикап» и «Профи».
«АвтоВАЗ» сейчас оснащает системой ABS только модель Lada Vesta NG. Производство этой модели возобновилось в Тольятти в начале марта.
Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ввоз подержанных автомобилей в Россию вырос в 2,8 раза.