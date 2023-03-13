«АвтоВАЗ» и УАЗ вернули на ряд своих моделей систему ABS

«УАЗ начал выпускать внедорожники «Патриот» с антиблокировочной системой тормозов и моторами повышенного с Евро-2 до Евро-5 класса. В настоящее время машины 2023 года представлены только в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited».», - отмечает издание.