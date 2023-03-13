Преемник Lexus LFA может стать 1000-сильным гибридом

Компания Lexus разрабатывает гибридный суперкар мощностью около 1000 лошадиных сил.

Фото: © Best Car Web © Best Car Web

Как сообщает японский портал BestCarWeb, преемник модели LFA сначала примет форму подключаемого гибрида, а затем станет полностью электрическим. По инсайдерской информации, новинку построят на архитектуре TNGA GA-L, кузов изготовят из карбона, а в движение ее будут приводить двигатель V8 объемом 4,0 литра и электромотор, суммарная мощность которых приблизится к отметке в 1000 лошадиных сил и составит, предположительно, 937 сил.

Некоторые подробности о грядущей модели уже есть. В конце 2021 года Lexus показал концептуальный суперкар Electrified Sport, который «унаследовал частичку культового LFA»: сообщалось, что он способен разгоняться до первой «сотни» за две секунды, а его запас хода составляет 700 километров.

Спустя год японский автопроизводитель прокомментировал разработку серийной версии Electrified Sport — ей пообещали имитацию механической коробки передач. То есть рычаг переключения передач и педаль сцепления не будут подключены к силовой установке – такая «механика» будет программной.

Lexus Electrified Sport Concept

Согласно новой информации, серийный суперкар получит гибридную установку и функцию подзарядки, а позже на рынок выйдет и полностью электрическая версия. BestCarWeb ожидает премьеру преемника LFA в 2025 году и предполагает, что модель будет стоить 40-50 миллионов иен (22,4-28 миллиона рублей по актуальному курсу) и составит конкуренцию Ferrari SF90 Stradale.

По неподтвержденным пока данным, серийный преемник Lexus LFA получит название LFR.