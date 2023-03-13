Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
5 минут назад

Преемник Lexus LFA может стать 1000-сильным гибридом

Motor.ruиещё 1

Компания Lexus разрабатывает гибридный суперкар мощностью около 1000 лошадиных сил.

Преемник Lexus LFA может стать 1000-сильным гибридом
Фото: © Best Car Web© Best Car Web

Как сообщает японский портал BestCarWeb, преемник модели LFA сначала примет форму подключаемого гибрида, а затем станет полностью электрическим. По инсайдерской информации, новинку построят на архитектуре TNGA GA-L, кузов изготовят из карбона, а в движение ее будут приводить двигатель V8 объемом 4,0 литра и электромотор, суммарная мощность которых приблизится к отметке в 1000 лошадиных сил и составит, предположительно, 937 сил.

Некоторые подробности о грядущей модели уже есть. В конце 2021 года Lexus показал концептуальный суперкар Electrified Sport, который «унаследовал частичку культового LFA»: сообщалось, что он способен разгоняться до первой «сотни» за две секунды, а его запас хода составляет 700 километров.

Спустя год японский автопроизводитель прокомментировал разработку серийной версии Electrified Sport — ей пообещали имитацию механической коробки передач. То есть рычаг переключения передач и педаль сцепления не будут подключены к силовой установке – такая «механика» будет программной.

Lexus Electrified Sport Concept

Согласно новой информации, серийный суперкар получит гибридную установку и функцию подзарядки, а позже на рынок выйдет и полностью электрическая версия. BestCarWeb ожидает премьеру преемника LFA в 2025 году и предполагает, что модель будет стоить 40-50 миллионов иен (22,4-28 миллиона рублей по актуальному курсу) и составит конкуренцию Ferrari SF90 Stradale.

По неподтвержденным пока данным, серийный преемник Lexus LFA получит название LFR.

Что же касается оригинальной модели, то она выпускалась два года и была снята с производства в 2012-м. За этот период собрали 500 экземпляров LFA. Суперкар оснащался 4,8-литровым двигателем V10 мощностью 560 лошадиных сил, разгонялся с места до «сотни» за 3,7 секунды и развивал максимальную скорость в 326 километров в час.

Автоновости,Lexus LFA,Lexus,Ferrari,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий