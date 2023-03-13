В России появился седан Toyota за 2,5 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию Toyota Levin. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года без пробега просят 2 250 000 рублей.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Levin в КНР используется для модификации обычной Corolla. модель Toyota Levin - продукт СП GAC Toyota.

В объявлении указывается, что у автомобиля кожаный салон, функция Start/Stop, обогрев передних сидений, кондиционер, Auto Hold, люк, система контроля полосы движения, адаптивный круиз-контроль. Двигатель - 1,2 литра (116 л.с.), который работает в паре с вариатором.

Напомним, в конце прошлого года Toyota представила обновленное семейство модели Corolla, которое практически не изменилось внешне, но получило пересмотренную линейку силовых агрегатов и обновки в салоне.

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